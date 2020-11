Aurora Ramazzotti positiva al Covid, l'ultima storia: «Ieri stavo meglio, oggi un po' meno»

Aurora Ramazzotti, positiva al coronavirus, rassicura i fan sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunzicker si trova in isolamento in casa insieme al fidanzatao Goffredo, anche lui positivo al covid. I fan hanno notato la sua assenza su Instagram, dove di solito è molto attiva, così Aurora ha voluto spiegare il motivo della mancanza di storie e post.

Leggi anche > Francesco Totti positivo al Covid, la prima foto dalla quarantena. Ma il cappello inganna i fan

«Non sono sparita è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene», scrive in una storia in cui si mostra a letto, ancora convalescente. Aurora ringrazia tutti i followers per i messaggi di auguri e di supporto, poi racconta del suo stato di salute: «Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po' meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto. Abbiamo anche una diretta di allenamento in sospeso, non l'ho dimenticato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA