Aurora Ramazzotti compie 23 anni: mamma Michelle Hunziker le fa gli auguri su Instagram

Il mio Angelo... 23 anni oggi... Ancora non riesco a crederci - scrive Michelle nel suo post, che ha già totalizzato centinaia di migliaia di likes - Sono le 8:05 del mattino... mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera. ...e tu stavi per affacciarti a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo

Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane ...( non ne volevi sapere di nascere) si stava troppo bene al calduccio) questa cosa tra l’altro non è mai cambiata!!!:-) sei sempre stata una dormigliona🤣...poi alle 10.26 eccoti li...tra le mie braccia!!! - continua Michelle - Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina...la cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato ...avevi delle labbra a forma di cuore...❤️ ti amo infinitamente. Auguri pupi

Giovedì 5 Dicembre 2019, 14:32

Oggi è il compleanno di, figlia die diche compie 23 anni. E mamma Michelle le ha dedicato un post su Instagram, con parole al miele accompagnate da una foto della figlia da quasi neonata, sorridente e tenerissima.».