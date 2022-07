Aurora Ramazzotti, lo sfogo su Instagram: «Se non avessi questo cognome...»

di Federica Portoghese

Un modo ironico e originale per rispondere alla frase “Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag**rebbe nessuno”. Aurora s'impone con audacia agli hater che sui social la massacrano per essere "figlia di" Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I genitori non hanno bisogno di presentazioni, si sa, ma Aurora ci tiene a mettere un punto e zittisce tutti i leoni da tastiera che riversano il loro odio insensato verso di lei, indicandola come "privilegiata". Se non fosse per il cognome che si porta dietro, secondo le migliaia di critiche, la figlia di Eros non sarebbe nessuno.

La risposta in rap

Aurora non ci sta e dopo una vita vissuta in balia dei giudizi cattivi della gente, decide di rispondere in modo sfacciato a tutte le provocazioni raccolte in questi anni sui social. L'influencer scrive e canta una canzone rap, uno sfogo su Tik Tok per spiegare che in Italia esiste un problema culturale nei confronti di tutti coloro che, come lei, intraprendono una carriera simile a quella dei propri genitori. 26enne, senza peli sulla lingua, affronta un tema "tabù" per la società, mettendo a nudo lo stereotipo del "figlio di". «C'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase, ossia se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca** sarei, se mio nonno aveva le palle era un flipper, un pò quel concetto», ha raccontato la conduttrice sulle sue storie Instagram, «Io scommetto che non rompono solo a me, ma rompono anche a figli di avvocati, medici e quanto altro che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, perché da fastidio tra virgolette che tu possa togliere il lavoro a qualcun altro».

"Se non facessi Ramazzotti di cognome"

Il titolo del suo brano rap è "Se non facessi Ramazzotti di cognome", così Aurora ha voluto accogliere gli attacchi degli hater, concludendo il suo pezzo asfaltando quella fetta di pubblico che l'ha sempre inondata di accuse e critiche «Io lo faccio Ramazzotti di cognome, lo spettacolo mi scorre nelle vene, alla fine sceglie il pubblico, non c'è gene che tiene, tranquilli».

