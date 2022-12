Aurora Ramazzotti incinta: la visita in clinica a Lugano (con mamma e le sorelle) dove nascerà il figlio

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in dolce attesa, è ormai entrata nel vivo della gravidanza anche se la data del parto è ancora lontana. Accompagnata da Michelle Hunziker e le due sorelle Celeste e Sole, Aurora si è recata in una clinica a Lugano per un sopralluogo, la stessa in cui la mamma Michelle ha partorito la sua primogenita e sicuramente la stessa in cui Aurora partorirà. L'allegra famiglia è stata pizzicata all'ingresso della struttura da Chi.

La visita in clinica

Aurora Ramazzotti ha seguito il consiglio della mamma Michelle e ha scelto la Clinica Sant'Anna a Sorengo, in Svizzera, per far nascere il suo primogenito. Come riporta il settimanale di Alfonso Signorini, la clinica, situata su una collina che si affaccia sul lago di Lugano, è considerata una struttura di eccellenza e grande prestigio, a cui diversi vip si affidano.

Ad accompagnare la futura mamma anche il compagno e futuro papà Goffredo Cerza: i due si sono da poco trasferiti in una nuova casa a Milano, tutta loro, e proprio nelle ultime ore Aurora ha condiviso con i follower un home tour, mostrando i dettagli e gli angoli più curiosi del loro nido d'amore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 13:17

