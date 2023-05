Aurora Ramazzotti, la famiglia Cerza a Milano per Cesare: le tenere foto con nonna Francesca Romana e zia Carolina

di Redazione web

Non solo nonna Michelle Hunziker. Il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti, ha anche un'altra - giovanissima - nonna che non vede l'ora di coccolarlo. Si tratta di Francesca Romana Malato Cerza, la mamma di papà Goffredo Cerza, che appena può scappa da Roma a Milano per stare con il nipotino. Proprio come ha fatto nel weekend appena trascorso, insieme alla figlia maggiore, la zia Carolina.

Aurora Ramazzotti, la suocera Francesca Romana

Tra le storie di mamma Aurora non è passata inosservata la foto scattata alla suocera in trasferta milanese.

La cuginetta

Forse non tutti sanno che il piccolo Cesare Augusto ha anche una cuginetta, Francesca Romana, figlia di zia Carolina e nata nel 2019. Che la trasferta milanese sia stata l'occasione per far incontrare anche i due piccoli della famiglia?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 10:07

