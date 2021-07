Aurora Ramazzotti e l’amicizia con Sara Daniele: «Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia rozzaggine»

Aurora Ramazzotti parla della sua grande amicizia con Sara Daniele, figlia del compianto Pino. Due figlie d’arte amiche inseparabili ormai da dodici anni: «Mi ha colpita la sua simpatia unica – ha spiegato Aurora - romanaccia, senza peli sulla lingua. Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia rozzaggine».

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche di lunga data. Aurora in un’intervista ha svelato i motivi della loro unione: «Mi ha colpita la sua simpatia unica – ha svelato in un’intervista a “Il Corriere della sera” - romanaccia, senza peli sulla lingua. Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia rozzaggine (…) ‘Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza».

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno molte cose in comune: «Siamo cresciute a pane e musica. Siamo state grandissime fan degli One Direction, andavamo ai loro concerti, facevamo gli appostamenti fuori dall’albergo (….) Non ci siamo mai sognate di incidere un disco. Nessuno dei nostri padri era molto per la quale... Io non mi sono mai sentita all’altezza; Sara è molto più brava di me a cantare, ha una tecnica incredibile senza aver studiato, ma è timida. Non a caso adesso lavora dietro le quinte in una casa discografica».

