Audrey Bouetté, l'ex di Andrea Iannone: «Ecco perchè la nostra storia è finita»

Ultimo aggiornamento: 15:52

Dopo la fine della sua relazione con, che ora sembra sempre più vicina al suo ex Stefano De Martino,sembrava aver trovato l’amore con la modella ed ex ombrellina, ma la modella dal suo profilo Instagram aveva fatto sapere che la breve storia era finita con un freddo “Andrea Iannone è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi. Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”.Audrey ha raccontato come ha conosciuto il suo ex: “Ho incontrato Andrea tanto tempo fa, quando lavoravo per Suzuki perché stavo seguendo il MotoGP in giro per il mondo – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - Il mio ex fidanzato lavorava per la tv francese, quindi volevo seguirlo. Andrea all'inizio era un amico Mi ha scritto solo per farmi un saluto e per chiedermi come stavo. Non ero affascinata da lui, ma dal suo lavoro.Ci vuole una sana follia per correre in moto. Lo apprezzo molto come persona, ma: questo è tutto. Non 'c'è stata una vera relazione e non sono innamorata di lui perché non lo conosco ma penso che sia un bravo ragazzo e quindi sono stata contenta di conoscerlo. Però deve ritrovare se stesso, tutto qui”.La storia, che è iniziata “quando entrambi siamo diventati single”, poi si è rapidamente conclusa: “Perché lui è un ragazzo che deve ritrovarsi. Quando ero con lui mi ha dato questa impressione perché sentivo che lui non sapeva realmente che cosa volesse e io sono la "tigre", non agnellino. Capisco prima le cose”.