“Abbiamo avuto un brutto incidente”,, ex componente della band dei “Ragazzi italiani” e vincitore di “Tale e quale show” nel 2013, come riportato da Leggo.it , racconta l’incidente il brutto incidente in cui è stato coinvolto con la fidanzata, allora incinta del figlio Blu, che ha da poco compiuto due anni.Uno scontro che Attilio ricorda bene (“Lei era all'ottavo mese di gravidanza del nostro piccolo Blu – ha fatto sapere a “Nuovo” - e l'automobile sulla quale viaggiavamo è andata completamente distrutta”) e che non ha avuto conseguenze: “Non so se è stato qualcosa di più grande di noi. Ma, mentre eravamo bloccati nell'abitacolo della nostra vettura, dal mio portafogli è uscita fuori l'immaginetta di Padre Pio e ci siamo salvati”.Non a caso Attilio, che sarà a teatro con “Amici, amori, amanti”, ha interpretato proprio Padre Pio nel musical “Actor Dei”: “Quando mi fu accennata ipotesi di interpretarlo, rimasi terrorizzato all’idea di un personaggio del genere, che va maneggiata con molta cura”.