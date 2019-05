Asia Nucciatelli ritrova l'amore, è fidanzata col rapper Astol: «Ha provato a entrare ad Amici»

Martedì 21 Maggio 2019, 20:22

Un nuovo amore per, ex gieffina della versione Vip assieme alla mamma Antonella Mosetti. Asia infatti, dopo aver messo fine alla sua relazione con Gianfranco Battistini senza celebrare le annunciate nozze, ha ritrovato il sorriso a fianco del rapperAsia e Astol, vero nome Pasquale Giannetti, hanno ufficializzato la loro love story su Instagram, con romantici video delle loro uscite serali sulle stories. Asia esce appunto da una lunga love story con l’ormai ex fidanzato Gianfranco Battistini, con cui si parlava di imminente matrimonio.Il rapper Astol fa parte della scuderia di talenti “House of Talent” e in qualche modo neanche lui è nuovo nel mondo della tv, dato che ha provato a entrare ad “Amici 17”. Il talent condotto da Maria De Filippi però non ha aperto le porte della sua scuola dato che ha perso la sfida contro Mose.