Asia Gianese, l'influencer si tuffa nella Fontana di Trevi per un pugno di like: multa da 450 euro e «ritiro della laurea». Cosa è successo

di Redazione web

Qual è il costo della visibilità? C'è chi è ben felice di arrivare a spendere 450 euro per accaparrarsi migliaia di visualizzazioni sui social, ma non acquistando sponsorizzazioni, come le diverse piattaforme consentono di fare. Asia Gianese, influencer che su Instagram conta 1,7 milioni di follower, ha pensato di investire in una trovata più "originale": un tuffo nella Fontana di Trevi. Niente che non sia già stato visto, o che possa reggere il paragone con l'iconica Anita Ekberg, ma che sembra abbia fatto raggiungere alla giovane modella l'obiettivo desiderato. Anche a costo di (più di) qualche insulto e della multa che la polizia di Roma Capitale le ha elevato dopo averla beccata nel monumento realizzato da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini.

Il tuffo nella Fontana di Trevi

«In questo video potete vedere una delle più grandi opere e meraviglie dell’Italia che si fa il bagno in una fontana», scrive la 26enne nella didascalia che accompagna il video che mostra il suo tuffo nella fontana tra le più famose di Roma. «A parte gli scherzi. Chi mi paga la cauzione?», continua, mentre sulle immagini scorre la domanda provocatoria: «Quanto ho pagato per fare un video nella Fontana di Trevi? 3.000 euro, l’arresto da tre a sei mesi o il ritiro della laurea universitaria?». Ad attenderla dopo il bagno, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, la Polizia di Roma Capitale che l'ha prontamente multata di 450 euro per la bravata.

I commenti

Il tuffo vietato ha fatto guadagnare alla Gianese visualizzazioni, ma anche centinaia di commenti indignati:

«Il problema non è lei. Siete voi tutti che la seguite (e io che commento, purtroppo, contribuendo al declino del mondo e a dar soldi a sta gente)». «Bisogna averla una laurea prima di potersela far ritirare», il tenore di altri commenti, e a quanto pare sono in tanti a non aver compreso la frase provocatoria dell'influencer. «Sei un genio del marketing Asia, hai anche chiesto su telegram di insultarti per far diventare il video virale», la smaschera un altro.

Gli scandali

Asia Gianese, modella e influencer milanese con l'ambizione di diventare un volto tv, non è nuova a trovate pubblicitarie simili. Nel novembre 2019 fu multata insieme ad altri amici per aver attraversato in auto il sagrato del Duomo di Milano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 09:51

