Asia Argento innamorata a Roma? Abbracci e lenti con il giornalista francese

Roma galeotta per. L'attrice è stata pizzicata da Camponeschi, un famoso locale di piazza Farnese, in dolcissima compagnia. Asia, ufficialmente fidanzata con lo chef tv Anthony Bourdain, è stata immortalata dall'obiettivo di Rino Barillari con un giornalista francese, Hugo Clement, 17 anni più giovane di lei, che l'aveva già applaudita a Cannes.Sono le tre del mattino. Asia trascorre la serata mettendo dischi, tra champagne e sigarette. Con lei, inseparabile, un aitante giovanotto in camicia jeans a cui dedica smielate canzoni (in francese, ca va sans dire). Tra un lento e l'altro cerca di depistare lo sguardo dei curiosi, scherza, fa gestacci, ma la passione sembra irresistibile. Abbracci e sguardi intensi. Solo amici? A giudicare dagli scatti molto intensi non sembrerebbe proprio.