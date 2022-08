Asia Argento, ecco il nuovo fidanzato: chi è Michele Martignoni, lottatore e 20 anni più giovane di lei

Asia Argento ritrova il sorriso tra le braccia di Michele Martignoni, campione di arti marziali (MMA) e nuovo amore dell'attrice che su Instagram ha postato degli scatti in cui è raggiante. Tra i due ci sono vent'anni di differenza, un numero che non sembra spaventare la neo coppia che si mostra sorridente e affiatata al mare.

Asia Argento presenta il nuovo fidanzato Michele Martignoni

Asia Argento ritrova il sorriso tra le braccia di Michele Martignoni. Quarantasei anni lei, ventisei lui e due sorrisi che vanno oltre i vent'anni di differenza che li separano. La Argento ha sempre avuto uomini più grandi di lei, questa volta però sembra tutto diverso. Sia sui suoi post instagram che guardandola in foto sembra finalmente aver raggiunto una cosapevolezza e nuova serenità.

Su Instagram l'attrice ha pubblicato e quindi ufficializzato il suo nuovo amore con il campione di arti marziali e nelle sue storie, prontamente condivise anche dallo sportivo, in cui sono distesi in riva al mare si legge il testo della canzone "Il tuo bacio è come un rock".

Asia Argento e i problemi con l'alcol

Pochi mesi fa su Instagram Asia Argento aveva condifiso un momento molto importante per la sua vita festeggiando

un anno senza alcol. «Oggi compio un anno di sobrietà - scriveva a giugno - Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell’oblio ma dopo un po’ hanno imparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi. Ero già stata sobria dal 2013 al 2016, ma poi ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramente toccato il fondo, in tutti sensi ma soprattutto spiritualmente».

Chi è Michele Martignoli

Nella MMA Michele Martignoli viene chiamato "The italian thunder". Il tuono italiano, infatti, in un combattimento contro Simone D’Anna nel 2018, ha fatto registrare uno dei k.o. più veloci di sempre: un calcio volante dopo soli sette secondi. Ed ha un record personale di 7 vittorie e una sconfitta.

