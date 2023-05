Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento fa la rider: «Consegno le pizze, non voglio chiedere i soldi ai genitori»

di Redazione web

Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan fa la rider. Niente di particolarmente sorprendente se non fosse per la fama e il successo che i genitori posseggono. La ragazza poco più che ventenne ha dichiarato, infatti, che dopo la prima apparizione nella serie Netflix Baby, avrebbe dovuto mantenersi da sola.

La figlia d'arte ha così appreso dai genitori la passione per la pittura, la musica, la scrittura e chiaramente la recitazione, ma «Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po' di tutto», afferma a Fanpage.

La storia d'amore con Dora

Vive a Roma con la sua fidanzata Dora, ma immaginano un futuro all'estero per via della mancanza di alcuni diritti civili per coppie omossessuali: «Non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove».

A malincuore potrebbe dover lasciare la sua città, ma pe un futuro che immaginano migliore altrove.

