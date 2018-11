Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ospite a Domenica In, ha parlato dia e avrebbe svelato a: «Ieri ero pronta a chiamarti per dirti che, poi ho cambiato idea». Ma cosa sarebbe successo? Da giorni, la love story tra l'ex re dei paparazzi e Asia Argento infiamma il gossip. Si susseguono copertine e ospitate in tv. E proprio a causa di un'intervista rilasciata da Corona, l'attrice romana avrebbe avuto la tentazione di mollare tutto.«Ieri ero pronta a dirti che non volevo vederlo più - avrebbe spiegato Asia - temevo che Fabrizio avesse detto delle cose intime in un'intervista (a Verissimo, ndr). Poi ho visto la trasmissione e ho capito che». L'attrice ha continuato parlando della nascita della loro storia: «Finora ci siamo visti due volte, spero di vederlo presto la terza volta. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Ho visto in lui un'anima bella. È una persona profonda, mi ha steso. Non me l'aspettavo,. Voglio vivere questa storia. E poi lui è bellissimo,. Quando è andato via da casa mia la prima volta avevo». Poi il secondo incontro: «Siamo andati a ristorante e sono arrivati. Avevo paura che mi avesse tradito lui. Ho pianto, ma poi ho capito che il gossip fa parte della nostra vita».Asia Argento ha parlato anche del licenziamento da X Factor: «Ero la persona giusta al posto giusto, spero di tornare a fare. Ho iniziato a X Factor il giorno dopo che il mio compagno Anthony Bourdain si è tolto la vita. Lui era intelligentissimo, dolce, perfetto. Ma aveva un dolore che non mi aveva mai fatto vedere. Sto cercando di andare avanti. Non c'è nessuno che può salvarti, devi aiutarti da sola».E sulla mamma, Daria Nicolodi, che l'avrebbe criticata per il suo rapporto con Corona , Asia avrebbe concluso: «Spero che capisca che adesso sono serena».