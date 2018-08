Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ci sono tante donne che molestano, io non sono dalla parte delle donne in quanto tali. È vero anche che a 17 anni non ti dovrebbe fare così schifo la materia, chiamiamola così. A 17 anni sei grandicello, Asia Argento è anche una bella donna. Che problemi ha questo Jimmy Bennett?». Così, concorrente della prima edizione del, in un'intervista rilasciata a Libero commenta la vicenda die la questione dellenel mondo dello spettacolo.Poi confessa di aver subito a sua volta molestie, ma di non essere d'accordo con il movimento #Metoo. «Non vedo il senso di parlare di molestie dopo 20 anni - spiega - Anche io ho subito molestie, ma dopo così tanto tempo è un capitolo chiuso. Mi è successo sia quando ero conosciuta sia prima di fare il Grande Fratello».Non ha denunciato «perché so che nulla sarebbe cambiato, Io non ci sono stata perché non mi andava, perché decido io con chi avere rapporti o meno» e aggiunge che «se non ti sei scandalizzata nel momento stesso in cui ti è capitato, allora basta. C'è stato un momento in cui tutte nel mondo dello spettacolo improvvisamente erano molestate, e in quel caos ci è finito pure Fausto Brizzi che io conosco ed è una persona carina. Bisogna distinguere le molestie dalle avances. Purtroppo c'è l'offerta».E secondo Marina La Rosa l'offerta c'è perché sono le donne stesse ad averla alimentata. «Se dalla notte dei tempi ci sono uomini che fanno richieste sessuali in cambio di un lavoro - dice a Libero - evidentemente c'è un'offerta: tante donne ci stanno. Non cambierà mai niente. Se una donna, per sua libera scelta, ci sta ed è felice, cavoli suoi. La chiamo prostituzione».Asia Argento non sarà giudice di XFactor e per l'ex gieffina si tratta di una «scelta ipocrita, non capisco il senso. Per salvarsi dall' opinione pubblica? Magari poi riprendono Morgan: mi sembra il teatro pirandelliano». Un mondo della tv che non la affascina più, anzi. «Non riesco a fingere, a sorridere a chi mi sta sulle scatole - sottolinea - mi hanno offerto il Grande Fratello Vip. Ho fatto finta che cadesse la linea. Ma l'opinionista del Grande Fratello, quello tradizionale, la farei. Non ho niente contro Barbara d' Urso, mi piace, ma l'ultima edizione l'ho trovata oscena».