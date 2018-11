Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La donna aveva espresso chiaramente la sua disapprovazione in merito alla, usando parole morto forti a cui Asia ha risposto a tono scrivendo su Twitter che la madre è stata una pessima genitrice, criticandola come donna e dandole appellativi che certo non ci si aspetta che una figlia possa dare alla sua mamma.Uno scambio di battute che ha diviso il web, ma nel quale molti si sono schierati a favore dell'attrice, la cui relazione discussa non è approvata nemmeno dal padre, che però è stato in grado di usare ben altre parole. La Nicolodi però non ci sta a passare come la mamma cattiva e trascorsa la prima fase della bufera rincara sempre su Twitter: «Visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui,vi do in pasto una notizia inedita,grazie alla mia segretezza. Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote,ritenendo mia figlia ed il padre della bambina perché inadatti. Il motivo lo tengo x me».La vicenda risale a quando Asia, per motivi di lavoro andò a lavorare negli Usa e lasciò la figlia al padre Morgan, poi decise di portarla con sé, ma a quel punto intervenne il tribunale che le vietò di allontanarsi con Anna Lou. La bambina affrontò un percorso psicologico alla fine del quale fu stabilito l'affido congiunto e la dimora a Roma a casa della nonna materna.Oggi Daria ricorda quell'episodio per sottolineare quanto abbia provato a stare vicino alla figlia e l'abbi aiutata anche nella gestione del rapporto con la figlia, ma Asia non sembra essere d'accordo. Evidentemente tra le due i rapporti non sono mai stati molto buoni e la stessa Argento conclude ricondividendo le parole di Dario in merito alla love story con Corona: «Meno male che ho il mio papà».