Fabrizio Corona piange su Instagram: è finita con Asia Argento?

Nei giorni scorsi si era mormorato che dietro al colpo di fulmine ci fosse un contratto. L’accordo prevederebbe 100mila euro di compenso, sarebbe stato ideato da Corona e proposto ad Asia Argento e avrebbe delle tappe (foto raccontate dalle riviste paganti) già definite con l’approdo finale di Asia sull’Isola dei Famosi.

Venerdì 23 Novembre 2018