Asia Argento e Fabrizio Corona insieme in palestra. Provano a nascondersi, ma su Instagram si scopre tutto

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allenamento insieme perche questa mattina hanno postato diversesuin cui si capisce che sono stati in palestra insieme, seguiti dal personal trainer dell'ex re dei paparazzi, ormai conosciutissimo su Instagram. Nessuno dei due compare nelle storie dell'altro, però si intuisce facilmente che si trovavano nello stesso luogo.Sembra andare a gonfie vele, quindi, la loro storia d'amore, orami seguitissima dai paparazzi. A confermarlo è lo stesso Corona che in una stories mostra i numerosi fotografi sotto casa sua dalla finestra, ma in sottofondo si sentono le risate di Asia Argento che, presumibilmente, potrebbe aver passato la notte proprio con lui.Dopo qualche stories i due sono nello stesso posto, in palestra ad allenarsi insieme a Nathan, personal trainer di fiducia di Fabrizio che allena anche Nina Morich.