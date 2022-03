Arisa, è tutto fake con Vito Coppola? Parla l'ex Andrea Di Carlo: «Gay morning moment..»

L'alone di mistero sulla storia d'amore tra Arisa e Vito Coppola continua. Tra la cantante e il ballerino, l'intesa è nata sotto i riflettori del programma Ballando, ma i due sono usciti allo scoperto soltanto dopo l'intenso bacio durante il videoclip dell'ultimo singolo di Arisa, "Cuore". E da allora, si sono mostrati più volte insieme sui social e nei programmi, tra cui Il Cantante Mascherato. Ora, però, a lanciare una bomba mediatica su questa storia d'amore, mettendo in discussione tutto, è l'ex di Arisa, Andrea Di Carlo, che ha pubblicato una story Instagram molto forte: «Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno» ha scritto a corredo dell'ultimo post pubblicato da Arisa poche ore fa, in cui si ritrae con Coppola.

Leggi anche > Fabrizio Corona, la frecciata alle gambe dell'ex gieffina Federica Calemme che risponde: «Sfigato»

Di Carlo ha anche paragonato la sua ex fidanzata ad Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati che per anni ha finto di essere sposata con una persona che non è mai esistita. Con questa dichiarazione Andrea Di Carlo ha lasciato intendere che Coppola sia omosessuale e che la storia con Arisa sia del tutto fake. Nessuna replica da parte dei due diretti interessati, almeno per il momento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA