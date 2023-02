Arisa, il trattamento estetico prima di Sanremo: «Voglio essere super figa»

«Prepariamoci a Sanremo» dice Arisa mentre è distesa su un lettino in uno studio medico. Quale modo migliore per la cantante lucana se non concedersi trattamenti estetici prima di salire sul palco dell'Ariston? «Oggi siamo dalla dottoressa Dessi, non potevo non venire perchè voglio essere super figa» dice Arisa nelle stories successive riprendendo la dottoressa che sta per farle divers trattamenti: dal peeling, lifting senza arrossamento e una radiofrequenza con aghi. «Mmm dieci anni in meno! ci vediamo dopo» conclude Arisa ridendo.

Dopo i trattamenti, Arisa mostra la pelle un po' arrossata, ma niente paura: «è tutto normale» chiarisce la dottoressa. E Arisa ora è pronta: «perchè Sanremo è Sanremo».

Senza filtri



Non è la prima volta che Arisa si mette a nudo su Instagram. La cantante ama mostrarsi ai suoi fan per quella che è, con pregi e difetti. Arisa è una sostenitrice convintissima del body positivity e dell'apprezzarsi per ciò che si è, molto spesso quindi si mostra senza trucco e parrucco come è successo nell'ultimo post che ha pubblicato. Quando è stata a Londra per lavoro, la cantante ha documentato il suo viaggio con storie e post che pubblica sul proprio profilo Instagram. L'ultimo post pubblicato da Arisa la mostra raggiante e luminosa nella prima foto e in abiti comodi con una maschera per il viso bianca, nella seconda immagine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:03

