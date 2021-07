Arisa in bikini, lo scatto "al naturale" che conquista i followers: «La bellezza di chi sa amarsi»

Con i suoi scatti in bikini Arisa conquista i social. La cantante Arisa, con l’arrivo dell’estate, ha cominciato a regalare qualche foto in costume su Instagram. Nell’ultimo post ha indossato un due pezzi che mette in risalto tutte le sue forme senza ricorrere a ritocchini, facendo impazzire i suoi follower che hanno accolto lo scatto con like e commenti entusiastici.

Arisa sotto al solo in bikini, lo scatto social

Per Arisa, fra palco e tv, è stato un anno impegnativo. La cantante infatti, oltre a portare avanti la sua carriera musicale, è stata impegnata con gli studenti di “Amici”, la scuola per piccoli talenti di Maria De Filippi, dove ha vestito il ruolo di insegnante di canto. Con l’arrivo dell’estate però Arisa ha deciso di unire l’utile al dilettevole e, a Napoli per questioni di lavoro, si è concessa qualche ora di relax in spiaggia. Sotto al sole Arisa ha poi regalato ai suoi fedeli follower uno scatto con un costume due pezzi, senza utilizzare filtri o altri “trucchi” per modificare la foto. Una Arisa in tutta la sua bellezza, che con questo post fa il pieno di like e trova i commenti entusiastici da parte dei fan: «La bellezza di chi sa amarsi».

Tra i fan c’è chi aspetta impaziente l’intervento nella bacheca di Rudy Zerbi, che durante lo svolgimento di “Amici” ha avuto con la sua collega più di un battibecco…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 12:39

