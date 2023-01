Arisa si "mette a nudo" su Instagram: «Scorrete per scoprire la verità». I fan: «Sei comunque bellissima»

di Redazione web

Arisa sui proprio canali social non si nasconde... anzi! La cantante ama mostrarsi ai suoi fan per quella che è, con pregi e difetti. Arisa è una sostenitrice convintissima del body positivity e dell'apprezzarsi per ciò che si è, molto spesso quindi si mostra senza trucco e parrucco come è successo nell'ultimo post che ha pubblicato.

Il post Instagram di Arisa

In questo momento Arisa si trova in Inghilterra, per la precisione a Londra, per alcuni progetti lavorativi. La cantante sta documentando il suo viaggio con storie e post che pubblica sul proprio profilo Instagram. L'ultimo post pubblicato da Arisa la mostra raggiante e luminosa nella prima foto e in abiti comodi con una maschera per il viso bianca, nella seconda immagine.

I commenti dei fan

Arisa sotto il post ha ricevuto tantissimi complimenti dai suoi fan e follower: la cantante infatti, piace molto alle persone perché non è artificiosa e si mostra anche nei momenti di vita quotidiana più sgangherati. Alcuni dei commenti sono stati: «Sei bellissima», «Vorrei avere io la tua autoironia» o ancora «Mi strappi sempre un sorriso».

