Arisa, sfogo su TikTok: «Questi social se non li prendi per scherzare... ci siamo fatti fott**e la vita»

di Redazione Web

Arisa, ad Amici, sui social e nella vita di tutti i giorni, non ha peli sulla lingua. Non è la prima volta che la cantante mette a nudo le sue riflessioni e, questa volta, riguardano proprio l'era dei social.

Arisa, infatti, negli ultimi giorni ha pubblicato un video TikTok in cui ha spiegato cosa significa sentirsi «boomer». Oggi, purtroppo, sembra sia diventato quasi impossibile staccarsi dai social. Ma... sono realmente queste le cose importanti della vita? A rispondere è proprio Arisa con un piccolo attacco. «Questi social se non li prendi per scherzare... ci siamo fatti fott**e la vita», ha sottolineato Arisa.

Amici, Rudy Zerbi a 20 anni identico a Wax. Ecco qual è la reazione dei fan

Arisa, rivelazione a Verissimo: «Io nel non piacermi, mi piaccio»

Arisa su TikTok: «Sono boomer»

Purtroppo, oggigiorno utilizziamo i social con disinvoltura, come se fosse una cosa del tutto naturale per qualsiasi generazione. Ebbene sì, TikTok è tra i principali social utilizzati. Ma, Arisa ha spiegato che i social non sono essenziali nella vita di una persona. «Si, faccio cose da boomer. Io posso essere chi voglio e cosa voglio in qualsiasi momento e non mi nascondo dietro un dito».

E poi, ha aggiunto: «Nella vita ci sono cose che devono rimanere un gioco e quando le prendiamo troppo sul serio prendono il sopravvento sulle cose che contano», ha concluso la cantante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA