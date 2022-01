Arisa si scusa con Simona Ventura per l'accusa a X Factor: «Mi sono pentita». E piange per Vito Coppola

Una scena diventata virale. Il momento in cui Arisa a X Factor accusò Simona di essere falsa con toni forti e offensivi è rimasto nella storia. Questa mattina la cantante è stata ospite del programma di Simona Ventura e Paola Perego, Citofonare Rai 2. Ha esordito tessendo lodi a Simona Ventura e scusandosi ancora una volta con lei per quell'episodio. Quest’ultima ha ascoltato la sua ospite con il sorriso, confermando di averla perdonata.

«Io già ti chiesi scusa all’epoca ed ero molto giovane. Di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni», ha detto Arisa, spiegando che si è accorta che di falso nella Ventura non c’era nulla, è stato solo un momento di tensione. Le due hanno spiegato a Paola Perego l’accaduto e Arisa ha aggiunto: «Lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie. Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno, anzi non ti ho mai sorpresa a essere poco leale nei confronti di un’altra donna o di una collega o di un’altra persona, quindi ancora adesso ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene». A conclusione del discorso, Arisa e Simona Ventura si sono abbracciate e si sono emozionate entrambe, per poi proseguire.

Inevitabile l'argomento "Vito Coppola", suo partner a Ballando con cui sarebbe nata e già terminata una love story. Simona le ha chiesto quanto è stato importante Vito per il programma, ma Arisa ha frainteso e ha risposto: «Vito è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che non avrei trovato probabilmente con un’altra persona. Avevamo tanti tratti in comune, soprattutto ha una purezza e un modo di porsi che è eccezionale. Lui è un insegnante pazzesco, lo è già ma col tempo riuscirà a imporsi come grande professionista anche in tv. Gli auguro di spaccare tutto». Nessun accenno alla love story, ma la cantante lucana è apparsa molto emozionata parlando del suo desiderio di avere l’amore. Mentre la Perego parlava, infatti, Arisa non ha trattenuto le lacrime. Ha chiesto se fossero in diretta, ha pianto e ha chiesto un bicchiere d’acqua. La Perego le ha chiesto se desiderava non parlare d’amore, Arisa ha confermato di non volerne parlare.

