Arisa si sfoga su Instagram: «Sono stanca di rincorrere un amore che non esiste. Voglio fregarmene e sorridere»

Arisa in questo momento si trova a Londra per lavoro. La cantante sta tenendo aggiornati i suoi fan tramite il proprio profilo Instagram nel quale posta diverse foto in cui racconta le sue sensazioni e come si sente. Nell'ultimo post che ha pubblicato, la cantante ha condiviso con i suoi fan un pensiero sulla vita.

Il post di Arisa

Il post di Arisa ha collezionato in poco tempo moltissimi apprezzamenti e commenti da parte dei suoi fan che la adorano. La cantante ha scritto: «Mettiamo il caso, che una sia stanca di rincorrere un ideale di perfezione che non esiste, di rincorrere un’ideale d’amore che non esiste, che sia stanca di rincorrere.. ma voglia tenere stretto e mantenere. Mettiamo il caso che una voglia mangiarlo pure lei un bel piatto di pasta col baccalà e i peperoni cruschi e pure un biscotto gigante ricoperto di pasta di zucchero da Tuccio.. e fregarsene e sorridere come le viene e vestirsi come le va.. Mettiamo il caso che la vita non sia una sola, o meglio, che in una sola vita ce ne siano tante da provare, e tante da sbagliare.. Mettiamo il caso che un cuore semplice vada per tentativi e si aggiusti col tempo, che capisca col tempo, che cresca col tempo e il tempo serve, la salute, la testa, il coraggio di sbagliare ancora per non rifare gli stessi errori, commetterne altri, diventare altri, più felici».

I progetti futuri di Arisa

Al momento Arisa si trova a Londra dove in molti pensano stia registrando nuova musica. La cantante però, fa anche parte della giuria di canto del programma di Maria De Filippi, Amici.

