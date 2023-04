Arisa, la proposta che sconvolge tutti: «A chi risponde per primo, glielo mando a casa..»

di Redazione web gossip

Arisa chef per un giorno. La cantante lucana si è cimentata nella preparazione del pesto, il tutto condividendo delle stories su Instagram e coinvolgendo i suoi follower. «Pinoli, parmigiano e basilico della mia piantina» dice all'inzio, mostrando il basilico che ha coltivato in casa per fare il pesto. Tutto nel frullatore et voilà: il pranzo è pronto. In una scodella di vetro mette la pasta col pesto e un po' di burro e si appresta ad addentarla. Ma, aggiornando i suoi follower, Arisa lancia una sfida a tutti: «Mi è avanzato un po', ai primi che commentano mando a casa il basilico»

L'idea

«Voglio mangiare di più» urla Arisa nelle stories, pensado alla quantità di pasta da ingerire per seguire la dieta. Ma, vedendo il basilico avanzato avanza la proposta ai fan e poi aggiunge: «Cosa potrei fare? Mmm se qualcuno di voi fa qualcosa glielo regalo, però cosa...? » dice indeciso e, poi aprendo il box domande dice: «Dai fatemi proposte, lanciatemi idee e vediamo».

L'interazione coi fan

Non è la prima volta che la maestra di Amici parla a tu per tu con i fan, e lo fa ironizzando. E' noto, infatti, che alla cantante lucana piccia scherzare e giocare su tutto. Proprio pochi giorni fa, Arisa pubblica una story che lascia tutti nel dubbio. La maestra di Amici condivide uno scatto con i suoi follower mentre guarda la puntata del serale al computer, comodamente sotto le coperte. E scrive una frase che lascia il dubbio nei fan più curiosi: «A mio figlio piace Arisa» con un cuore blu e un leoncino accanto. La frase è riferita alla sfida che ogni sabato vede gareggiare tutti i prof e, proprio in quel momento, Arisa guardava il momento in cui si è esibita. Nella story si vede il ventre scoperto di Arisa che appare un po' rigonfio. Ma, ovviamente, anche qui scherzava e la frase ha divertito i follower, scatenando anche curiosità sul fatto che fosse o meno incinta.

