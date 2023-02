Arisa, la poesia su Instagram: «Mi sento come plastilina. Da me non esce più niente e non entra più nessuno»

di Redazione web

Arisa ha postato sul proprio profilo Instagram un'immagine insolita in cui si vede una "pallina" di plastilina rosa, la didascalia recita invece, una poesia. La cantante ultimamente pubblica molto spesso poesie o pensieri sul proprio profilo social, in cui a volte esprime un sentimento di disagio e anche solitudine. Sotto all'ultima foto sono comparsi moltissimi commenti come ad esempio: «Non mollare Arisa, il tuo unico problema è essere buona e gentile», «Sei davvero fantastica».

Il post di Arisa

La poesia che Arisa ha postato sul proprio profilo Instagram recita: «L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiata come un sasso e non solo per la postura. Da me non esce più niente, non entra più nessuno. Rotolo per inerzia e sbatto ovunque ma non mi sciolgo e non mi mescolo. Per chiedere aiuto mi disintegro e mi sparo dallo stomaco urlando addosso a un altro. Lo uccido ma non muore, muoio solo io sola, sempre. Chissà cosa potrei fare per ricompormi e molleggiare. Da questa pietra, in plastilina mi vorrei trasformare».

La crisi di Arisa

Alcune settimane fa, Arisa è scoppiata in lacrime nello studio di Amici e ha confessato a Maria De Filippi e ai colleghi di essere in un periodo diffiicile della propria vita. Inoltre, la cantante è parsa molto dispiaciuta per il fatto che da due anni a questa parte Amadeus non la chiami al Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 10:04

