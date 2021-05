Arisa nuda su Instagram, la foto hot: «I miei genitori mi hanno fatto bella e perfetta»

Arisa pubblica una foto hot sui social. Arisa, cantante e insegnante di “Amici 20”, ha condiviso uno scatto piccante, in topless, dal suo account social: “Ci sono cose che non potrai fare più – ha spiegato - il tempo passa e chissà come andrà a finire”.

Il post di Arisa su Instagram

Arisa, foto in topless sul social: "Mi voglio celebrare"

Arisa ha deciso di condividere coi suoi fan uno scatto particolare, un topless "coperto" che mette in mostra le sue forme. Un’immagine moto apprezzata dai suoi follower sul social, che si sono congratulati anche nei commenti, con la cantante che nella didascalia ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a pubblicare una foto così differente dalle sue precedenti uscite social. Un messaggio in cui invita le persone ad amarsi e accettarsi: “Ma sai che c’è ? – ha scritto Arisa - Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.

Il post con cui Andrea Di Carlo ha lasciato Arisa

Intanto Arisa è di nuovo single. Nonostante le voci di imminenti nozze è (temporaneamente) finita la love story con manager Andrea Di Carlo, che ultimamente l'ha lasciata con un messaggio via social

