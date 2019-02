Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gaffe sui social per Ariana Grande. La nota cantante ha voluto condividere con i suoi numerosi fan sui social la gioia di aver fatto un nuovo tatuaggio sul palmo di una mano. Ariana ha scelto un ideogramma giapponese che secondo quanto era nelle sue intenzioni doveva significare “7 Rings”, che è il titolo del suo ultimo singolo.In realtà, quella scritta ha una traduzione ben diversa. Come le hanno fatto notare i suoi follower che la seguono dal Giappone, il significato del tatuaggio è “BBQ Grill” ovvero griglia per il barbecue. Appena scoperta la gaffe, Ariana Grande ha subito rimosso da Twitter l’imbarazzante scatto. “È la risposta del karma quando provi a usare un’altra cultura come accessorio” ha infierito qualcuno. Molti altri fan, inoltre, hanno sottolineato l’ironia della sorte: Ariana Grande è una vegetariana convinta e si è tatuata una parola che significa griglia per arrostire la carne.