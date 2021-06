Antonna Elia e l'attacco a Vera Gemma per la foto hot sul social: «Non è troppo? Stai diventando...»

Vera Gemma pubblica una foto sul social e Antonella Elia la punge nei commenti. Vera Gemma, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, provocando l’intervento di Antonella Elia, che come noto non ha problemi nell’esternare la sue idee: «Non è troppo? – ha scritto sul social la showgirl - Stai diventandomi una pornostar».

Antonella Elia e la foto social di Vera Gemma

Vera Gemma, con l’Isola dei Famosi 2021 ha acquisito una grande notorietà e certo non le mancano i follower su Instagram, a cui ha dedicato una sua foto. L’ex naufraga ha condiviso un suo scatto in cui assume una posa sexy, seguito dalla didascalia: “Queen”. L'immagine ha subito fatto il pieno di like ma ha nel contempo provocato l’intervento nei commenti di Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip che certo, come già dimostrato durante il reality, non risparmia polemiche: «Ma – ha chiesto – Non è un po’ troppo?».

La domanda di Antonella ha scatenato le critiche dei follower e la cortese risposta dell’ex naufraga, che ha opposto un «Mah, non saprei, non mi pongo il problema» A questo punto l’ex stellina di Non è la Rai, dopo aver finito il botta e risposta con i fan di Vera, si è di nuovo rivolta a lei con un'ulteriore stoccatina: «Stai diventandomi una pornostar – ha osservato la Elia - ma ti amo comunque e lo sai».

