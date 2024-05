Antonino Spinalbese, da Belen a... Rodriguez: prima foto ufficiale con la nuova fidanzata Ainhoa

di Dajana Mrruku

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore e non ha paura di mostrare sui social la sua felicità con la giovane Ainhoa Foti Rodriguez. La tatuatrice di Genova ha 25 anni e i due si sono conosciuti nello studio di tatuaggi a Milano dove lei lavora. L'hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, ha condiviso sui social il primo scatto insieme a lei, dopo mesi in cui le voci sulla loro presunta frequentazione si facevano avanti.

Antonino Spinalbese, da Rodriguez a... Rodriguez

Il giovane hair stylist ha condiviso alcune foto della sua settimana in Svizzera dove, tra lo scatto di un piatto molto appetitoso e uno scatto al panorama svizzero, è arrivato anche il primo selfie di coppia di Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez.

I fan del giovane hanno accolto molto positivamente la sua nuova relazione, con commenti positivi e di supporto, felici di vederlo di nuovo sereno e innamorato dopo la storia d'amore travagliata con Belen.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 20:08

