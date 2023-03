Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma? Ginevra Lamborghini reagisce così: la frecciatina social

di Redazione web

Antonino Spinalbese avrebbe già una nuova compagna, scaricando così definitivamente Ginevra Lamborghini. Inizialmente l'ex vippone aveva detto che gli sarebbe piaciuto approfondire la conoscenza dell'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip, ma poi si sarebbe preso una pausa perché voleva restare solo. Peccato però sia stato pizzicato in dolce compagnia.

Spinalbese e la nuova fiamma

Dopo le foto pubblicate su diversi siti che immortalano l'ex di Belen Rodriguez insieme all'ex Miss Italia Carolina Stramare, non sembrano esserci dubbi sul fatto che i due si stiano frequentando. Non si sa che tipo di relazione sia la loro, più volte Antonino ha chiarito di essere molto concentrato sul suo lavoro e soprattutto sulla sua bambina Luna Marì, con la quale vuole recuperare il tempo passato nella casa.

La replica di Ginevra

Se Spinalbese sembra aver voltato facilmente pagina dopo l'uscita dalla casa con Ginevra, la Lamborghini pare aver risposto, anche se indirettamente, con una storia sui social che non è sfuggita ai followers poche ore dopo la pubblicazione delle foto di Antonino. La sorella di Elettra ha condiviso la canzone Don’t Need a Man delle Pussycat Dolls, che sottolinea appunto come a lei non serva un uomo nella sua vita. A tanti è sembrata una vera e propria frecciatina ad Antonino.

