Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino Express

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata. Naufragata la storia con Belen Rodriguez, poco dopo la nascita della loro Luna Marì, l'ex hair stylist è stato al centro del gossip per mesi. La cronaca rosa gli aveva affiancato diverse donne mai confermate ma ora Antonino sembra aver ritrovato la serenità con Helena Prestes, modella brasiliana che abbiamo visto in gara nell'ultima edizione di "Pechino Express". La sua partecipazione al reality di Costantino Della Gherardesca, che per questa edizione ha "duettato" la conduzione per alcune puntate con il wedding planner dei vip Enzo Miccio, ha dato molto da chiacchierare, la coppia Helena e Nikita Pelizon non è piaciuta al pubblico che le ha etichettate come troppo competitive e quindi a volta sleali nei confronti degli altri partecipanti allo show. Ma la tenacia che le modelle hanno mostrato gli ha concesso di arrivare fino alla semifinale.

Antonino Spinalbese non è più single

Tornando al gossip a lanciare la notizia della lision tra Antonino e Helena ci ha pensato il settimanale Chi. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini i due appaiono negli scatti tra le vie di Milano a scambiarsi effusioni e baci in un bar. Insomma dopo vari flirt mai confermati ora Antonino non si nasconde piu' e chi li conosce dice che fanno sul serio. per ora intanto Spinalbese e la Prestes sono volati ad ibiza per una romantica vacanza.

Chi è la nuova fiamma?

Sembra aver ritrovato la pace l'influencer dopo mesi che lo hanno messo a dura prova. Prima la fine della storia con Belen (di cui non sappiamo bene le motivazioni se non sapere ormai in via ufficiale che la showgirl è tornata con il suo ex Stefano De Martino papà di Santiago), poi la scoperta della sua malattia autoimmune. Ora però Spinalbese ha superato il dolore ed è pronto a ricominciare dalle novità che la vita è pronta a regalargli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA