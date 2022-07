Antonino Spinalbese, bacio hot con la nuova fiamma. Ecco chi è

di Federica Portoghese

Finalmente Antonino Spinalbese esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Lei è Giulia Tordini, designer di gioielli. Il settimanale Chi li ha ripresi in un coinvolgente bacio hot. Lui la stringe a sè con un look casual: jeans e camicia a quadri, un pò più estiva lei, in un vestito color mattone che evidenzia tutte le sue attraenti forme..."Ti è caduta la spallina" , cara Giulia...

Sembra che il bel Antonino abbia definitivamente voltato pagina e iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Pronto a lasciare alle spalle Belen Rodriguez, col la quale ha dato alla luce la piccola Luna Marì, si lascia avvolgere dai baci passionali della Tordini. I due hanno trascorso alcuni giorni a Forte dei Marmi, l'ex hair-stylist e fotografo appare sereno tra le braccia della nuova compagna.

Questa è senz'altro l'occasione per togliersi di dosso l'etichetta di "ex di Belen" e crearsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Per ora Spinalbese è stato solo sulla bocca del gossip, ma non si sa che presto possa inizare per lui una nuova carriera. Per altro proseguono i rumors sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello VIP.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 13:15

