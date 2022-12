Gf Vip, la sorella di Antonino Spinalbese lo dice sul conto di Antonella Fiordelisi: ecco la frase che hanno sentito tutti

Durante la puntata in diretta del Gf Vip, Antonino Spinalbese è stato protagonista di una dolce sorpresa che la produzione ha organizzato per lui. L'ex di Belen Rodriguez ha infatti potuto rivedere e salutare le sue sorelle, in questi mesi lontane da lui ma vicine con mente e cuore.

La sorella di Antonino

La sorella di Antonino, infatti ha detto fuori dai denti che le piace tantissimo Antonella, e che la vede bene come amica per il fratello. La frase non è passata affatto inosservata, soprattutto considerata la "gelosia" di Edoardo Donnamaria nei confronti del rapporto tra Antonella e Antonino.

I tweet degli spettatori

Su Twitter, gli spettatori hanno poi commentato la battuta della sorella del concorrente: "La sorella che spinge sugli "antoanto", forse stiamo vincendo" ha twittato un utente che tifa per loro. C'è anche chi ha notato che "Antonella è così felice di piacere alla sorella di Antonino".

