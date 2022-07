Antonella Fiordelisi, svela il segreto del suo fisico perfetto: ecco qual è e quanti chili ha perso

Fisico statuario per Antonella Fiordelisi. Su Instagram, l'influencer ha risposto alla domanda dei follower, raccontando qual è stato il suo segreto di bellezza che le ha permesso di perdere 6 chili e modificare il suo fisico. «Non mi sono pesata però sicuramente pesavo 65 kg e sono alta 1 metro e ottanta, adesso secondo me sarò un 59, massimo» ha detto Fiordelisi.

Allenamenti costanti per 2 o tre volte alla settimana, ma anche sessioni di massaggi ad hoc e, infine, l’eliminazione completa dei dolci che, si sa, aggiungono calorie non particolarmente benefiche per il nostro organismo. Nelle stories precedenti, l’influencer ha anche risposto a chi le ha scritto che «stava meglio prima», replicando di non aver mai avuto un pallino fisso sulla perfezione estetica. «Sicuramente c’era più sostanza sui fianchi. Ma non ho detto che stavo male, infatti. Mi piaccio sempre, ciao» ha replicato l'influencer.

Rispondendo poi ad un altro utente che le chiedeva se avesse ridotto il seno, la Fiordelisi si è limitata a fare una smorfia accompagnando il video con la canzone No Stress (l’ultimo singolo di Marco Mengoni) come colonna sonora.

Di certo, Antonella non ha mai nascosto di essersi sottoposta a trattamenti estetici che le hanno regalato una pelle più liscia e morbida. Inoltre, fa giorni l'ex di Francesco Chiofalo ha spiegato di avere eliminato completamente i dolci dal suo regime alimentare. Quello che più sembra aver fatto la differenza, in ogni caso, sembrerebbe essere stato proprio lo sport. Per anni, Antonella Fiordelisi è stata una grande appassionata di scherma, mentre oggi si dedica all'allenamneto in palestra.

