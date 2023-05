Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria: «Voglio fare una cosa con te che non ho mai fatto». La sorpresa e la grande delusione

di Redazione web

Antonella Fiordalisi e Edoardo Donnamaria tornano a incuriosire i fan con i loro momenti di vita quotidiana. Ieri sera, infatti, l'ex gieffino ha deciso di realizzare una sorpresa per la sua fidanzata, ma qualcosa non è andato secondo i piani. «Ma che razza di sopresa è?», chiede lei ai follower, un po' delusa della scelta di Edoardo Donnamaria. Ma vediamo insieme dove ha deciso di portare l'ex gieffina.

La sorpresa (deludente) per Antonella Fiordelisi

«Voglio fare una cosa che non ho mai fatto, insieme a te», così Antonella Fiordelisi aveva chiesto a Edoardo Donnamaria.

I due ex concorrenti del GFVip ieri sera hanno fatto sorridere i fan con una scenetta piena di comicità.

Lei, visibilmente emozionata, mostra perplessità dinanzi ai 50 minuti segnalati dal navigatore per raggiungere la destinazione. Poi, raggiunta la meta, la grande delusione.

Antonella Fiordelisi: «Ma che razza di sorpresa è?»

«Ma che razza di sorpresa è?», chiede lei ai follower nelle Instagram stories.

Edoardo Donnamaria, infatti, l'ha portata al casinò in Svizzera. I due vivono a Milano e il viaggio di solo un'oretta deve essergli sembrato il tempo utile a creare una certa suspance per una sorpresa che però non è stata all'altezza delle aspettative.

Antonella, infatti, non sembrava particolarmente contenta della scelta del fidanzato.

Ma tutto sommato, non è andata male, considerando che è riuscita a vincere qualche fiches.

