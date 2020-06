Antonella Elia, shopping nel cuore di Roma senza mascherina col fidanzato Pietro delle Piane

Una storia d'amore tra alti e bassi, complici i reality show. E così, prima di prendere una decisione definitiva sulle nozze con il suo Pietro, Antonella Elia sembra intenzionata a provare per l’ennesima volta la fedeltà di Delle Piane accettando l’invito a partecipare a Temptation Island Vip. Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, da settimane sta facendo i casting per il reality show sia per la versione vip sia per quella very normal people.

. Sabato pomeriggio, nel giorno del suo onomastico, l'ex valletta di Mike Bongiorno, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, era a passeggio nel cuore di Roma tra via del Corso e piazza Parlamento con il suo amore, Pietro Delle Piane.Lui regolarmente con la mascherina sulla bocca, lei senza. Solo una dimenticanza momentanea? Quando il "king" dei paparazzili ha sorpresi a passeggio mano nella mano, la coppia ha subito invertito la marcia, infilandosi in una strada laterale per fuggire via.