Antonella Elia di nuovo innamorata: «Pietro Delle Piane è l'uomo della mia vita»

L’amore fra Antonella Elia e Pietro delle Piane continua. Dopo un lungo tira e molla nato a seguito delle loro partecipazione a “Temptation Island”, fra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane è tornato finalmente il sereno: “È l’uomo della mia vita – ha confessato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip - Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”.

Antonella Elia: "Pietro Delle Piane l'uomo della mia vita"

Il fidanzamento fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha cominciato a scricchiolare con la loro partecipazione a “Temptaion Island”, dove lui si era lasciato andare con la sua tentatrice, rubando (pare) un bacio lontano delle telecamere. Da allora fra i due è nato un lungo tira e molla che sembra finalmente aver trovato la sua conclusione. Antonella Elia pare aver ormai perdonato il suo fidanzato e anche se non vivono insieme, la relazione sembra andare a gonfie vele: “Stiamo insieme – ha rivelato in un’intervista a “Diva e donna” - Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui”.

Per Antonella Elia anzi quello con Pietro Delle Piane sembra essere l’amore definito: “Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA