Antonella Clerici e Vittorio Garrone, matrimonio in vista: «Lui ha ottenuto il divorzio dalla ex...»

Antonella Clerici verso le nozze col fidanzato, il petroliere Vittorio Garrone. Antonella Clerici ha lasciato la sua città, Roma, per amore e ora sarebbe fintamente pronta a celebrare finalmente l'atteso matrimonio con Vittorio Garrone.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, matrimonio in vista

Nozze in vista per Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Dopo aver lasciato la capitale ed essersi trasferita, per amore, nella grande villa che hanno fatto costruire tra Piemonte e la Liguria, la conduttrice avrebbe finalmente deciso per il “si”. A dare la lieta e attesa notizia il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su TV8: “Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone – ha spiegato – e dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo. Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero "convolare" entro la fine dell'anno, chissà.”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 22:38

