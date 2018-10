Antonella Clerici prima della prova tv: a scuola con Maelle accompagnata da Vittorio Garrone

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In attesa di tornare in tvsi gode la vita in famiglia assieme ae al fidanzato. La conduttrice infatti lo scorso giugno ha lasciato la sua trasmissione, condotta per anni con successo, “La prova del cuoco” ed è attesa il 27 ottobre nella nuova sfida del “rilancio” dello storico programma “Portobello”.Nel mentre Antonella, come già dichiarato, si dedica ai suoi affetti ed è stata sorpresa da “Chi” mentre accompagna a scuola la figlia Maelle.suo fianco il petroliere Vittorio Garrone, con cui si è fidanzata dopo l’addio all’ex Eddy Martens e con cui presto andrà a convivere.