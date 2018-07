Antonella Clerici, prove di "famiglia allargata": al mare con Vittorio Garrone e la figlia Maelle

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORTOFINO – Prove di famiglia allargata per, che ultimamente ha annunciato di voler mettere da parte il lavoro per dedicarsi ai suoi affetti. La conduttrice ha infatti detto addio al suo storico programma “La prova del cuoco”, che la impegnava quotidianamente, per lanciarsi nella nuova avventura del rilancio di “Portobello”.Nell’attesa Antonella si rilassa in Liguria, a fianco di, il petroliere con cui ha trovato l’amore dopo la fine della relazione con Eddy Martens e con cui andrà a convivere e la figliaCome mostrano gli scatti rubati da “Nuovo” i tre sembrano divertirsi molto durante la giornata a Portofino, con Vittorio diviso fra i baci alla compagna e i giochi con Maelle, con cui sembra avere un ottimo rapporto.