Antonella Clerici mamma, con Maelle per l’ultimo giorno di scuola dopo il trasferimento per amore

Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Melle esce da scuola dopo aver frequentato l’ultimo giorno dell’anno scolastico e a prenderla arriva la premurosa mamma. La figlia della conduttrice ed Eddy Martens lo scorso settembre ha iniziato la quarta elementare in una nuova scuola, non nella Capitale, dove abitava la conduttrice, ma a Novi Ligure.Antonella infatti si è trasferita ad Alessandria, nel comune di Arquata Scrivia (nella tenuta Basini) per vivere assieme al nuovo fidanzato, il petroliere Vittorio Garrone ed è stata fotografata da “Chi” mentre va a prendere la figlia e alcune amichette per portarle a fare una piccola festicciola di fine anno.La decisione di staccare un po’ dal lavoro per dedicarsi più agli affetti è nata in Antonella a seguito della scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi: “La vita corre veloce – ha spiegato in un’intervista - e quando incontri il principe azzurro arriva il momento di dare la svolta. Tu pensi che questo lavoro ti renda un po' immune da tante cose e anche quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto capire che la vita è breve e certi treni non possono essere persi”.