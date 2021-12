Antonella Clerici e il brutto ricordo in tv: «Quando sono rimasta incinta mi hanno fatto fuori»

Antonella Clerici oggi è alla guida di due programmi televisivi in casa Rai e anche la sua vita sentimentale a fianco di Vittorio Garrone va a gonfie vele. Situazione diversa da qualche anno fa, quando è stata improvvisamente sostituita alla guida de “La prova del cuoco”: «Sono rimasta incinta e mi hanno fatta fuori».

Antonella Clerici (Instagram)

Antonella Clerici e il brutto ricordo in tv

Antonella Clerici è quotidianamente in tv sugli schermi Rai con “E' sempre mezzogiorno” e una volta a settimana di sera col talent “The Voice Senior”. Il ricordo però va a quando le fu tolto la sua trasmissione del cuore per consegnarla a Elisa Isoardi: «Quando litigai con la Rai – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - perché non volevo più fare “Unomattina” andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare “La Prova del Cuoco”. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori».

Antonella Clerici e Vittorio Garrone (Instagram)

Non è la prima volta che le accade, ma per fortuna è come un’araba fenice: «Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di “Dribbling” per i mondiali ’90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio».

