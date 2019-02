Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nonostante sia molte meno ore in video,continua ad attirare comunque l'attenzione dei fan e dei media: per via degli scatti domestici su Instagram, oppure per qualche frecciatina aLa conduttrice è stata ospite di Fiorello su Radio Deejay a Il Rosario della Sera e ha parlato di Sanremo young dicendosi eccitata di presentare la prima serata al fianco di un mito come John Travolta, poi Fiore l’ha stuzzicata: Chi sarebbero i commensali ideali per una cena per la Clerici? “Tu, almeno sarei sicura di divertirmi, tra gli sportivi Platini e per i politici Salvini, per fare un dispetto alla Isoardi”. Fiorello le ha chiesto anche cosa pensasse della collega: “Tutto il bene possibile. Poveretta, ha un’eredità impegnativa”. Frecciatina, compassione o vendetta?Foto@GettyImages/Kikapress