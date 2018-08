Come sta Franco Battiato? Il post dell'amico su Facebook spaventa i fan: «Non mi riconosce più»​

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non solo non lascia, ma ci resterà a vita. La direttrice più temuta di sempre, che ha ispirato la pellicola di successo delresterà "indefinitamente" al timone della piu' influente rivista di moda.A confermarlo una nota del gruppo Conde Nast che ha messo così a tacere le voci di uscita dopo il numero di settembre, considerato il più importante di tutto l'anno al punto da ispirare il documentario del 2009 "The September Issue".La Wintourr restera' come parte "integrale" del gruppo editoriale, ha detto l'amministratore delegato del gruppo editoriale Bob Sauerberg, rendendo omaggio ad Anna come a una "leader creativa la cui influenza e' fuori misura".Anna Wintour ha 68 anni, ed è alla direzione dell'edizione statunitense di Vogue dal 1988. Ci è arrivata dopo avere guidato la rivista di moda nel Regno Unito, sua terra d'origine. Dopo aver diretto Vogue Usa per tre decenni, dal 2013 e' diventata anche direttore artistico di Conde Nast. Nello stesso anno e' stata fatta "Dama" dalla regina Elisabetta per i suoi servizi al mondo della moda e del giornalismo. Considerata un deus ex machina capace di fare e disfare le carriere degli stilisti, da anni la Wintour fa da madrina al gala di maggio del Metropolitan Museum, fonte esclusiva di finanziamento per il Constume Institute che di recente e' stato intitolato proprio a suo nome.