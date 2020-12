Anna Valle, sui social un fake: «Dal colon irritabile alle liti con Barbara D'Urso, non riesco a fermarlo»

«Non ho mai avuto un profilo social». Lo dice a chiare lettere Anna Valle, dopo che qualche giorno fa una sua ipotetica malattia ha fatto il giro del web. Qualcuno si spaccia per l'attrice, scrive post fasulli attirandole anche le antipatie dei colleghi, come quando ha criticato un vestito di Barbara D'Urso mobilitando il suo ufficio stampa. L'ultimo in cui si parla di colon irritabile l'ha spinta a diffondere un video in cui nega tutto e ribadisce che non esistono suoi profili autorizzati.

LA MALATTIA Questa storia va avanti da diversi anni e non sa come fermare l'account fake. «Si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile», racconta Anna in un'intervista al Corriere della Sera. «Ci tengo a precisare che godo di ottima salute... In un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neppure da trattare con superficialità». La notizia ha fatto il giro del web ed è arrivata ai suoi amici: «Alcuni mi hanno chiamata per consigliarmi un gastroenterologo».

LE CRITICHE L'account fake, che non ha la spunta web che ne attesta l'autenticità, ha 50mila followers: «Credono di seguire me su Instagram, ma in realtà non sono io. C’è questa persona che scrive e risponde spacciandosi per me, una storia che va avanti da almeno quattro anni». E racconta i tanti incidenti diplomatici. «Quel profilo una sera ha criticato un vestito indossato da Barbara D’Urso», ricorda la Miss Italia 1995. «Io, che stavo tornando a casa dal set, ho ricevuto una telefonata in cui gli uffici stampa chiedevano se fossi impazzita a scrivere certi commenti».

LA VITA PRIVATA Questa persona si diverte anche a pubblicare scatti di set e a fare gli auguri al marito: «Ruba le foto sul web, ma io non racconterei mai la mia quotidianità. Per questo non sono sui social». «Ho fatto due segnalazioni a Instagram ma non hanno sortito effetti. Allora mi sono rivolta alla Polizia Postale che sta seguendo il caso insieme ai Carabinieri, ma per adesso nulla... Credo proprio sia una persona molto sola».

