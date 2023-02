Anna Tatangelo ha un nuovo amore? La minivacanza a Parigi e quegli strani indizi sui social

Anna Tatangelo ha un nuovo flirt. La cantante si è concessa un viaggio a Parigi, ma da quanto emerge dalle Istagram stories non sarebbe sola. Dopo la fine della sua relazione con Gigi D'Alessio Anna ha avuto una seconda relazione, non di lunga durata con Livio Cori, naufragata anche quella. La Tatangelo ha sempre ammesso di avere come priorità assoluta suo figlio Andrea e il suo lavoro, ma potrebbe aver aperto uno spiraglio nel suo cuore.

Fuga a Parigi

Non solo, infatti, si troverebbe in una delle città più romantiche del mondo, ma non sarebbe sola. Dalle storie si vedono foto di colazioni e pranzi invitanti, ma i piatti sono sempre due. Se fosse un amico e un familiare, come spesso accade, sarebbe taggato, ma in questo caso resta un misterioso anonimato che ha già spinto a pensare che la cantante originaria di Sora abbia un nuovo flirt.

Gli indizi

In altri scatti Lady Tata mostra due calici di vino su un elegante bancone di un bistrot parigino ma anche lo spacco della sua gonna, facendo vedere il look sexy ed elegante sfoggiato per la serata francese. Per ora non è arrivata alcuna conferma da parte di Anna, né tantomeno si sospetta il nome di chi porebbe averle rubato il cuore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:42

