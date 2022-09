Anna Tatangelo torna single, con Livio Cori è già finita (dopo sei mesi). Ecco perché

di Bianca Amsel

Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati definitivamente. Tutto sembrava andare per il meglio, poi la notizia. Sul settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip si legge infatti che dopo i continui tira e molla, qualcosa si sarebbe spezzato portando i due alla decisione definitiva. I motivi non sono noti, c'è chi crede che alla base ci siano incomprensioni e stili di vita diversi, chi invece teme un ritorno di fiamma...

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori

Stando ai primi rumors la decisone di interrompere la love story sarebbe stata pesa dalla Tatangelo. La cantante ha cancellato dai social ogni traccia della relazione, iniziata più di un anno fa. Per mesi tutto è andato a gonfie vele, poi ad aprile una prima rottura dovuta a «stili di vita inconciliabili». I due però avevano deciso di darsi una seconda possibilità, non andata purtroppo a buon fine.

Ritorno di fiamma?

Il portale di Gabriele Parpiglia è convinto che Anna Tatangelo abbia messo la parola fine alla storia con Cori poichè: «Il cuore della bella cantante non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D'Alessio». Al momento i due diretti interessati non hanno commentato il gossip, quindi è bene parlare solo di supposizioni.

In ogni caso non sembrerebbe esserci alcuna speranza per un ritorno di fiamma. Gigi D'Alessio infatti, è felicemente impegnato con una ragazza campana che l'ha reso papà per la quinta volta.

