Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati: ecco i presunti motivi della separazione

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono separati ufficialmente. Ecco perché. La coppia ha fatto sapere attraverso i social che non stanno più insieme da tempo, ma che continueranno a restare uniti per il bene del loro bambino, Andrea. I due erano tornati insieme da poco, a seguito di una lunga crisi, ma purtroppo le cose non sono andate bene.

Leggi anche > Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Lui su Instagram: «Rispettate la nostra privacy»

Pare che si fossero lasciati in passato per il rifiuto da parte di Gigi di sposarsi di nuovo. Anna avrebbe voluto le nozze e magari un secondo figlio, ma il cantante non sarebbe stato d'accordo. Tutto ciò aveva portato i due ad allontanarsi: Anna era andata a vivere in un'altra casa con Andrea, ma si erano riconciliati. Sui social erano tornati i post insieme, avevano detto che volevano riprovarci, ma dopo qualche mese un nuovo silenzio sui media aveva insospettito i fan.

Nessuna foto insieme, nessun post in comune, nemmeno dopo la partecipazione di Gigi a Sanremo come ospite Anna aveva scritto nulla (cosa che in passato aveva fatto). Ad avvalorare le voci sui rumors, come spiega anche Spy, erano stati gli avvistamenti di Anna nell'appartamento ai Parioli, proprio dove era andata durante la precedente crisi. Ora è arrivata la rottura in modo ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA